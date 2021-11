Volkswagen heeft een derde telg klaar in het ID.-gamma. Na de ID.3 op Golf-formaat en een compacte SUV met de ID.4, volgt er nu een coupé-afgeleide van die laatste.

Het ID.-gamma zal de komende jaren enkel groeien en in die zin is het niet verwonderlijk dat de Duitse VW-dochter ID. meer en meer zuiver elektrisch aangedreven modellen aan zijn portfolio toevoegt. Het komt evenmin als een verrassing dat ID. de voorkeur geeft aan duurdere modellen gewoon omdat de winstmarges (als die er al zijn) groter zijn.

In een volgende fase zal het gamma ook naar onder toe worden uitgebreid met een ID.1 die een elektrisch alternatief biedt voor pakweg een VW Polo. Voor het zover is, staat de ID.5 begin 2022 in de toonzaal en naast het coupékoetswerk zal hij ook sportiever uit de hoek komen, want er volgt meteen een GTX-versie. Het suffix GTX tooit de sportief georiënteerde ID.-modellen, net zoals het illustere 'GTI'-embleem dat in de vroege jaren tachtig deed.

Autonome rijfuncties

In het geval van de ID.5 staat GTX voor vierwielaandrijving middels twee motoren, één per as. Dit model staat op het MEB-platform van de groep en rolt in de Duitse productiesite van Zwickau van de band. De constructeur claimt dat de assemblage volledig CO 2 -neutraal gebeurt.

Het nieuwe model is voorzien van ID.Software 3.0 wat vooral de oplaadprestaties bevordert en de wagen een stapje dichter bij autonome rijfuncties brengt. Bovendien vinden software-updates 'over-the-air' plaats.

De gebruiker kan de ID.5 via een AC-laadpunt opladen aan een vermogen van 11 kW. Via de DC-snellader lukt één en ander aan een laadvermogen tot 135 kW.

