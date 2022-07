Iconische Renault 5 aan de stekker

De oude Renault 5 komt weer tot leven met een opvallende roze restomod die het merk liet ontwerpen door de Franse interieurdesigner en binnenhuisarchitect Pierre Gonalons.

Renault viert de 50ste verjaardag van de lancering van de iconische R5. Er werd al een elektrische opvolger aangekondigd voor 2024 en daarnaast bedacht het merk nog enkele leuke projecten zoals deze R5 Diamant van de hand van designer Pierre Gonalons.

Deze restomod maakt gebruik van een origineel model maar heeft een elektrische aandrijving om volledig in de huidige tijdsgeest op te gaan. Het belangrijkst hierbij is echter de flashy uitdossing met een hoog Barbiegehalte in roze lak met gouden accenten.

De R5 Diamant is het werk van designer Pierre Gonalons.

Nieuwe elektrische R5 verwacht

Belangrijk hierbij zijn de originele details zoals het spiraalvormige stuurwiel met een marmerlook, de stoelen in de stijl van de jaren zeventig of de lichtblokken met de uitstraling van edelstenen. Daarvan komt trouwens de naam ‘Diamant’ van dit voertuig. Interesse in deze unieke R5? Jammer genoeg zal het bij deze showcar blijven, want concrete productieplannen zijn er niet. Wel komt er in 2024 een compleet nieuwe elektrische R5 aan. Nog even geduld dus.