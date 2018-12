Hyundai toont Kite concept in Brussel

Op het salon van Brussel heeft Hyundai heel wat nieuws in petto. De Koreaanse constructeur toont er de Kite concept Car, een elektrisch aangedreven zandbuggy met twee zitplaatsen die in een handomdraai kan worden getransformeerd tot een jetski. Deze designstudie werd ontwikkeld in het Europese Design Centre.