Hyundai toont elektrische sportieveling

Hyundai toont in het Britse Goodwood de N-versie van de Ioniq5. Een volbloed sportieve variante van het 100 % elektrische Hyundai-model.

Het Festival of Speed in Goodwood was jarenlang het speelterrein van klassieke sportwagens met een verdienstelijk palmares in de racerij. Naarmate er meer internationale autosalons verdwijnen, worden dergelijke evenementen ook vaker aangegrepen om nieuwe sportieve modellen voor te stellen. En omdat er meer zero emission-modellen op de markt komen, lijkt het een logische stap dat organisator Lord March de deuren openzette voor elektrisch aangedreven modellen.

Gewicht

Hyundai heeft met submerk N een al erg sportieve modellen ontwikkeld op basis van onder andere de I30 en de i20. Het dna van deze modellen komt uit de rallysport en bij deze oefening op basis van de Ioniq 5 is dat niet anders. De Ioniq 5 N krijgt via twee motoren vierwielaandrijving, wat geen overbodige luxe is met een systeemvermogen van 650 pk.

Hyundai N werkte ook grondig aan het gestuurde onderstel, want een elektrisch model weegt door de batterij veel meer dan een klassieke sportwagen. Daarom is ook de software aangepast zodat de wagen bij een sportieve rijstijl extremere lastwissels uitvoert, wat het sportieve rijgedrag ten goede komt. Interessant alvast hoe een constructeur van de nood (extra gewicht) een deugd maakt (sportiever rijgedrag).

Verder kwam er een ingenieus remsysteem om vooral regeneratief te remmen. Zo blijft het klassieke hydraulische remsysteem in de meeste omstandigheden onaangeroerd. De gebruiker kan via het keuzemenu ook aangeven of hij op het circuit voor een sprint gaat of dat hij rondjes wil draaien. In dat laatste geval worden de aandrijfcomponenten (waaronder de batterij) anders aangestuurd en gekoeld.