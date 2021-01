Bij gebrek aan het Autosalon van Brussel dat traditioneel in de maand januari plaatsvindt, zet ook Hyundai in op de digitale kanalen. De 'Hybride showroom' van het Koreaanse merk opende zijn deuren.

In het najaar van 2020 begon Hyundai te werken aan een alternatieve formule om zijn nieuwe modellen voor te stellen. Vanaf 4 januari ging deze digitale showroom live met commerciële acties bij de dealers en een volledig nieuw, digitaal platform. Geïnteresseerde kopers blijven dus info vinden op de website van het merk, maar in januari kunnen ze de hele maand ook elke dag terecht in een virtuele Hyundai-showroom, met persoonlijke service.

PR Manager Wim Doms vat samen hoe dat werkt: "We hebben een specifieke showroom ingericht van waaruit we live uitzenden en waar bezoekers online kunnen 'binnenwandelen'. Zie het letterlijk als een showroom, inclusief openingsuren en personeel, maar dan helemaal online. Het hele proces dat een klant anders doormaakt op de stand van het autosalon, kan hij nu online beleven.

Er zijn medewerkers om de klant live via de camera uitleg over de wagen te geven. Een indicatieve prijsofferte kan ook. En uiteindelijk kan de klant eveneens worden doorverwezen naar een dealer voor een testrit en de rest van zijn aankoop. Precies zoals op het autosalon dus."

De virtuele Hyundai-showroom is open tot en met 31 januari, elke dag van 10u tot 20u, in weekends tot 18u en op vrijdagen zelfs tot 22u. Toegang tot de showroom verkrijg je via www.hyundai.be.

