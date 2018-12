Hyundai start met vingerafdruk

De klassieke autosleutel verliest terrein, want heel wat constructeur bieden vandaag reeds 'keyless' systemen aan. De gebruiker van de wagen kan de sleutel (of de codekaart) dan op zak houden en wanneer de auto de 'virtuele' sleutel detecteert, gaat hij open en kan de gebruiker starten. Vandaag gaat Hyundai een stap verder door de sleutel te vervangen door een systeem dat de vingerafdruk van de gebruiker scant. De bestuurder legt zijn vinger op een scanner, naast de deurgreep en de wagen opent. De auto herkent de gebruiker en zet meteen de stoel in de juiste positie en de radio op de favoriete zender. Op die manier hoef je geen sleutel meer bij te hebben.

Omdat de vingerafdruk uniek is, is het risico op misbruik of fraude te verwaarlozen. Meer nog, het systeem is veiliger dan een sleutel met een klassieke chip. Wat op het eerste gezicht een gadget lijkt op maat van verstrooide professors, kan uitgroeien tot een bijzonder interessante technologie voor auto's die door meerdere personen worden gebruikt. Voor deelwagens zou dit een perfecte oplossing kunnen zijn omdat de gebruikers mekaar zelden fysiek zien om een sleutel door te geven. Vandaag doen dergelijk diensten vaak een beroep op apps via de smartphone.(Belga)