De grote monovolumes verdwenen de stilaan uit het straatbeeld maar Hyundai houdt vol met de functionele en luxueuze Staria die nu zijn debuut maakt op de Europese markt.

De automarkt wordt tegenwoordig beheerst door SUV's en crossovers, terwijl de traditionele wagenconcepten stilaan in de verdrukking raken. Ook de eens zo populaire monovolumes die je zowel in kleine als grote formaten vond. Zo had Hyundai lang de H1 in zijn gamma en duikt er nu enigszins onverwacht een opvolger op voor dit 'busje'.

Dat is de Staria die al op de Aziatische markten zat maar nu ook de oversteek naar Europa maakt. Eerst wordt de Duitse markt bediend en daarna zal dit model dat ook een bestelwagenvariant krijgt, wellicht ook aangeboden worden in de andere landen.

De Staria biedt plaats aan 11 personen. © GF

Salon op wielen

De Staria met zijn futuristisch ogende voorkant is een kanjer van een busje met een lengte van 5.2 en een wielbasis van 3.2 meter. Het biedt naargelang de configuratie een laadvolume van 5.000 liter of zitplaatsen voor elf personen.

Daarbij zijn ook premiumversies voorzien die bijzonder luxueus zijn uitgerust met onder meer elektrisch verstelbare en draaibare relaxstoelen, elektrische schuifdeuren, een Bose-audioketen met twaalf luidsprekers en een compleet infotainmentsysteem. Kortom, dit is een groot luxueus salon op vier wielen.

Het luxueuze en rijkelijk uitgedoste interieur. © GF

Voor de aandrijving is er keuze : ofwel een 2,2 liter turbodiesel viercilinder met 174 pk en 431 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of een achttrapsautomaat, of een 3,5 liter zescilinder op benzine met 268 pk en 331 Nm, altijd gekoppeld aan de automaat. In Europa zal de Hyundai Staria zijn carrière in Duitsland starten met de zelfontbrander in de topuitvoering Signature, die zeer rijkelijk is uitgedost.

Deze versie met voorwielaandrijving kost 56.150 euro en voor de 4x4-variant betalen kopers 58.150 euro. Vanaf volgend jaar zal het gamma dan verder uitgebreid worden met toegankelijkere versies voor een startprijs van om en bij de 40.000 euro.

