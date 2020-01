Op een ogenblik dat heel wat constructeurs van elektrische modellen moeilijk aan de vraag kunnen beantwoorden, geeft Hyundai aan de productie van de Kona EV op te drijven om snel te kunnen leveren.

Steeds meer constructeurs hebben af te rekenen met lange leveringstermijnen voor hun elektrische modellen. Vaak ligt de oorzaak buiten hun wil omdat voor de levering van batterijcellen uit China stokt. Hyundai heeft naar eigen zeggen geen problemen wat dat betreft en steekt een tandje bij, in die mate zelf dat de constructeur in 2020 wel eens de grootste leverancier van zero-emission voertuigen zou kunnen worden op Europese bodem. Vanaf maart wil Hyundai ook elektrische Kona's gaan bouwen in de Hyundai Motoring Manufacturing Czech-site (HMMC) in Tsjechië. Hyundai maakt zich sterk dat het dit jaar nog 80.000 EV-modellen kan leveren. De elektrische Hyundai's rollen overigens niet enkel in Europa van de band, maar ze worden eveneens in De Zuid-Koreaanse vestiging van Ulsan gebouwd en ook daar wordt het productieritme verhoogd zodat de Europese levertermijnen drastisch worden ingekort. Dat was ook nodig, want sinds 2018 overtreft de vraag de verwachtingen van het merk. Hyundai biedt de Kona niet enkel met een elektrische motorisatie, maar ook met een klassieke benzinemotor, een dieselversie en een seriële hybride versie (benzinemotor + elektromotor). (Belga)

