In 2000 lanceerde Hyundai de eerste generatie Santa Fe, die de Europese SUV-markt democratiseerde. Medio mei 2020 viert het model zijn twintigste verjaardag. Wereldwijd werden er al ruim 5.200.000 exemplaren verkocht.

De eerste Santa Fe won snel aan populariteit en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Hyundai in het SUV-segment. De Santa Fe is het oudste model binnen het Europese Hyundai-gamma. Vandaag kennen we de vierde generatie Santa Fe. Het model is inmiddels danig geëvolueerd op vlak van design, veiligheid en technologie.

Eind 2020 volgt een evolutie van de huidige generatie, die recht heeft op nieuwe elektrische motorisaties en enkele belangrijke updates. De concurrentie op de Europese markt woedt in dit segment bijzonder hevig. De eerste generatie Santa Fe (2000-2006) was vooral praktisch en werd gewaardeerd om zijn functionaliteit en betrouwbaarheid. De tweede generatie (2006-2012) kreeg meer vermogen, werd groter en kreeg tal van veiligheidssystemen. Hij werd aangedreven door een nieuwe 2.2-liter dieselmotor en een verbeterde 2.7-liter V6-benzinemotor en ook het rijgedrag ging erop vooruit. De derde generatie (2012-2018) zette een grote stap voorwaarts voor Hyundai. De Santa Fe was niet langer puur functioneel, maar bood premium elementen voor een betaalbaar tarief.

Tot slot is de vierde en huidige generatie Santa Fe (2018-heden) nog verfijnder en hij maakt gebruik van geavanceerde technologie met hoogstaande veiligheidssystemen en royale interieurruimte.(Belga)

