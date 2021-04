De nieuwe elektrische Hyundai Ioniq 5 haalde zijn inspiratie bij de Pony uit 1976. Nu toont het Koreaanse merk een fraaie restomod van dit model, die uiteraard aan de stekker hangt.

De Pony was het model waarmee Hyundai in 1976 zijn internationale doorbraak forceerde. Deze driedeurs was niet meteen een hoogvlieger op vlak van esthetiek, prestaties of rijgedrag, maar zette toch een mijlpaal in de merkgeschiedenis omdat zo de basis werd gelegd voor de internationale expansie van de Koreaanse constructeur.

Dus achtte Hyundai het aangewezen om 45 jaar na de lancering van de Pony voor een 'reïncarnatie' van dit model te zorgen. Dat werd een 'restomod' met uiteraard een elektrische aandrijving, aangezien ook Hyundai volop inzet op de elektrificatie van zijn gamma.

Een Pony restomod met een elektrische aandrijving © GF

Het design van de nieuwe elektrische Ioniq 5 vond zijn inspiratie bij de Pony van weleer, dus is de verrassing niet zo groot als het merk nu met een remake van dit model op de proppen komt. Let wel: het gaat hier om een stijlstudie zonder meer. Er bestaan dus geen plannen om deze Pony EV Heritage weldra in productie te brengen.

Het resultaat is wel een leuke restomod die duidelijk teruggrijpt naar het model uit de seventies, maar met een modern sausje erover, met eigentijdse elementen als ledverlichting en vooral een hipper getekend interieur. Meer specificaties over de elektrische aandrijving werden niet bekendgemaakt, maar uiteraard konden de ontwerpers hiervoor beroep doen op de technologie van de Ioniqs.

Het interieur kreeg een futuristische vormgeving © GF

