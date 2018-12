Hyundai Palisade is een zevenzitter

Zet Hyundai hiermee de stap naar het premium segment als nieuwe concurrent van de BMW X5 en andere Audi Q7's? Niet echt, want dat lijkt alsnog wat te hoog gegrepen voor het Koreaanse merk. Wel richt dit model zich in de eerste plaats op de Amerikaanse markt waar de SUV's gewoon een maatje groter mogen zijn.

De Palisade is inderdaad 4,98 meter lang en beschikt over 7 zitplaatsen. Bovendien is deze SUV zeer rijkelijk en luxueus uitgerust met tal van snufjes, zoals de Driver Talk, een communicatiesysteem tussen bestuurder en de passagiers achteraan, of een gesofisticeerd aircosysteem met ventilatiekanalen in het dak.

Voor de aandrijving zorgt een 3,8 liter V6 benzinemotor die goed is voor 295 pk en 355 Nm, en gekoppeld is aan een achttrapsautomaat en het HTRAC AWD-systeem met centrale meerplatenkoppeling. De Hyundai Palisade maakt in de zomer van 2019 zijn intrede op de Amerikaaanse markt. Een Europese carrière is niet meteen voorzien. Bij ons bestaat het SUV-aanbod van Hyundai uit de Kona, Tucson, Santa Fe en Grand Santa Fe.(Belga)