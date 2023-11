Hyundai ontwikkelt vliegende auto

Hyundai wil tegen 2028 vliegende auto’s op de markt brengen. Is dit de oplossing voor het fileprobleem?

Daarvoor werd de afdeling Supernal opgericht die zich richt op Advanced Air Mobility (AAM). Concreet gaat het vooral over eVTOL voertuigen of voluit electric vertical take-off and landing vehicles en eenvoudig verwoord: vliegende elektrische auto’s.

Technisch staan Hyundai en andere merken al heel ver in de ontwikkeling van deze voertuigen, maar natuurlijk moet ook nog heel wat aangepast worden op vlak van regelgeving om het luchtruim in bepaalde mate en omstandigheden vrij te geven voor deze eVTOL’s.

In dit kader meldde Hyundai aan het Bloomberg New Economy Forum dat het meewerkt aan een gepast wettelijk kader en op de Consumer Electronics Show in Las Vegas (VS) in januari 2024 zijn nieuwe eVTOL-concept wil onthullen. Het zou gaan om een prototype van een elektrische luchttaxi die plaats biedt aan een bestuurder en vier passagiers. Dit wordt dus de voorloper van een eerste eVTOL die Hyundai in 2028 wil lanceren en de start van de luchtmobiliteit voor de Koreaanse groep moet inluiden.