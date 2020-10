Hyundai ontwikkelt een wedstrijdversie van zijn Elantra sedan. Deze Elantra N TCR wordt momenteel getest en zal naar verwachting al in 2021 zijn race-debuut maken.

Voor de Internationale Toerwagenkampioenschappen in Europa en daarbuiten worden auto's ingezet die voldoen aan het TCR-reglement. Het gaat om midsize voorwielaangedreven modellen die zijn uitgerust met een tweeliter benzinemotor die ongeveer 300 pk levert.

Deze formule wint aan belang, want steeds meer constructeurs stappen er in. Zo werkt Hyundai, die eerder al een TCR-versie van i30 N en de Veloster N ontwikkelden aan een Elantra N TCR, die gebaseerd is op de bestaande berlineversie (die bij ons niet meer wordt verkocht). Deze keuze is ingegeven door commerciële overwegingen, want de Elantra is een belangrijk voertuig in heel wat andere markten. Het is ook een logische keuze omdat een sedan met koffer een betere aerodynamica heeft dan een hatchback.

"Na drie maanden en meer dan 5.000 km testkilometers zijn we tevreden met het resultaat", stelt Andrea Adamo, baas van Hyundai Motorsport. "De ingenieurs en technici van de Customer Racing divisie zijn van een wit vel papier gestart bij de ontwikkeling wat de prestaties van de bolide ten goede komt. We konden rekenen op de ervaring die we de voorbije twee jaar hebben opgedaan met de i30 N TCR en Veloster TCR".

Hyundai ontwikkelt twee versies van de Elantra N TCR: eentje voor sprintraces en eentje voor uithoudingswedstrijden. Beide varianten worden momenteel getest door een team piloten, waaronder touring car legende Gabriele Tarquini. De eerste Elantra N TCR's zullen eind 2020 aan hun klanten worden geleverd.(Belga)

