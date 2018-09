Hyundai onthult i30 N Fastback

De N-versie van de i30 Hatchback werd vorig jaar voorgesteld en kon meteen op veel bijval rekenen. Niets hield de Koreanen dus tegen om ook de elegante i30 Fastback een sportieve kuur te geven.

De behandeling die de i30 N Fastback kreeg is zoals verwacht gelijkaardig aan die van de hatchback: een verlaagde en strakkere ophanging, krachtigere remmen, brede sportrubbers, een actief sperdifferentieel, een gestroomlijnde bodykit, een sportievere aankleding van het interieur en uiteraard ook een opgepepte versie van de 2.0 T-GDi onder de motorkap.

De geblazen uitvoering van deze vierpitter produceert 250 pk of zelfs 275 pk met het Performance Pack, trouwens de enige versie die in België verkrijgbaar zal zijn. Schakelen gebeurt steeds handmatig met de zesversnellingsbak en dankzij een elektronische lanceerhulpsysteem lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in ongeveer 6 seconden. Aan deze snelle en fraaie Hyundai i30 N 'Performance Package' bengelt een prijskaartje van 35.249 euro, waarmee deze variant iets duurder uitvalt dan de bekende hatchback.(Belga)