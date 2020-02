De Koreaanse constructeur Hyundai stelt zijn nieuwe vijfdeurs i20 officieel voor op het Autosalon van Genève dat begin maart plaatsvindt. Dit model zal voor het eerst beschikbaar zijn met een 48 Volt milde hybride aandrijving.

De nieuwe i20 krijgt een volledig nieuw design, volgens Hyundai's nieuwe designtaal 'Sensuous Sportiness', die zich kenmerkt door strakke lijnen en een lage gordellijn voor een betere zichtbaarheid rondom. Met een complete connectiviteitsuitrusting en een geavanceerd veiligheidspakket wil het merk een nieuwe norm in het B-segment stellen.

De nieuwe i20 is de derde generatie van het model dat voor het eerst werd gelanceerd in 2008. De i20 zal in Europa in de Hyundai-fabriek van Izmit (Turkije) van de band rollen. In vergelijking met zijn voorganger krijgt de nieuwe Hyundai een krachtigere uitstraling dankzij zijn verlaagde dak (-24 mm) en zijn bredere (+30 mm) en langere (+5 mm) koetswerk. Ook de wielbasis werd langer (+10 mm) en het koffervolume groeide met 25 liter tot 351 liter bagageruimte.

Bovenaan het gamma staat de 1.0 T-GDi-motor, die naar wens 100 pk of 120 pk levert. Voor het eerst kan deze krachtbron ook worden gekoppeld aan een mild hybrid-systeem met een 48-voltbatterij. Dit systeem is als optie verkrijgbaar op de motor met 100 pk en standaard op de versie met 120 pk. Het draagt bij tot een daling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 3 tot 4 procent, volgens de constructeur. Op transmissiegebied is het 48-voltsysteem verkrijgbaar met een zevenversnellingsbak met dubbele koppeling (7DCT) of een nieuw ontwikkelde iMT-versnellingsbak (intelligent Manual Transmission) met zes verhoudingen.

Als instapmotor is ook een 1.2 MPi-viercilindermotor leverbaar. Die produceert 84 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Doordat hij 4 procent minder gewicht op de weegschaal zet dan zijn voorganger, kan de nieuwe i20 erg competitieve CO2-cijfers voorleggen. Dat impliceert volgens Hyundai ook dat hij zuiniger rijdt zonder toegevingen te doen op het gebied van rijplezier. (Belga)

