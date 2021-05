Had er nog iemand twijfels over het bereik van een brandstofcelauto op waterstof? Niet nodig want een Hyundai Nexo legde 887,5 km af zonder bij te tanken.

De overschakeling naar alternatieve aandrijvingen voor personenwagens ter vervanging van de benzine- of dieselmotor roept heel wat vragen op bij de consumenten. Vooral wat het rijbereik en de tankmogelijkheden betreft. Daarmee heeft ook de brandstofcelauto op waterstof af te rekenen. Daarom nam Hyundai, een van de zeldzame merken met een waterstofauto in het gamma, het initiatief om aan te tonen dat de actieradius van zijn Nexo op zijn minst erg ruim uitvalt.

De Nexo reed 887,5 km op één tank. © GF

Het Koreaanse merk is op dit vlak niet aan zijn proefstuk toe. Eerder vestigde de Franse ballonvaarder Bertrand Piccard al een record door 778 km af te leggen met een volle tank waterstof in de Nexo. Nu probeerde de Australische rallyrijder Brendan Reeves nog beter te doen. En hij slaagde in zijn opzet. Reeves vertrok in Melbourne en reed een goede 800 km naar Broken Hill. Aangezien de tank nog niet leeg was, bracht hij nog een bezoek aan Silverton, de filmlocatie van "Mad Max 2: The Challenge" en reed hij verder tot de laatste druppel waterstof uit de tank was. Het verdict: 887,5 km.

De Hyundai Nexo beschikt in feite over drie waterstoftanks met een totale capaciteit van 6,33 kg of 156,6 liter. Volgens de WLTP-norm is hiermee een rijbereik van 666 km mogelijk, terwijl voltanken slechts een goede vijf minuten in beslag neemt. Het enige heikele punt aan rijden op waterstof, is het beperkt aantal tankstations in ons land, maar dit jaar zijn er weer verschillende nieuwe gepland zodat ook deze handicap stilaan wordt weggewerkt.

Een recordtocht door de outback in Australië. © GF

De overschakeling naar alternatieve aandrijvingen voor personenwagens ter vervanging van de benzine- of dieselmotor roept heel wat vragen op bij de consumenten. Vooral wat het rijbereik en de tankmogelijkheden betreft. Daarmee heeft ook de brandstofcelauto op waterstof af te rekenen. Daarom nam Hyundai, een van de zeldzame merken met een waterstofauto in het gamma, het initiatief om aan te tonen dat de actieradius van zijn Nexo op zijn minst erg ruim uitvalt.Het Koreaanse merk is op dit vlak niet aan zijn proefstuk toe. Eerder vestigde de Franse ballonvaarder Bertrand Piccard al een record door 778 km af te leggen met een volle tank waterstof in de Nexo. Nu probeerde de Australische rallyrijder Brendan Reeves nog beter te doen. En hij slaagde in zijn opzet. Reeves vertrok in Melbourne en reed een goede 800 km naar Broken Hill. Aangezien de tank nog niet leeg was, bracht hij nog een bezoek aan Silverton, de filmlocatie van "Mad Max 2: The Challenge" en reed hij verder tot de laatste druppel waterstof uit de tank was. Het verdict: 887,5 km.De Hyundai Nexo beschikt in feite over drie waterstoftanks met een totale capaciteit van 6,33 kg of 156,6 liter. Volgens de WLTP-norm is hiermee een rijbereik van 666 km mogelijk, terwijl voltanken slechts een goede vijf minuten in beslag neemt. Het enige heikele punt aan rijden op waterstof, is het beperkt aantal tankstations in ons land, maar dit jaar zijn er weer verschillende nieuwe gepland zodat ook deze handicap stilaan wordt weggewerkt.