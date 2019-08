Hyundai Motorsport maakt vandaag wereldkundig dat de sportieve tak van de Koreaanse massaconstructeur zich voortaan ook zal toeleggen op elektrische aandrijving.

Het merk ziet deze allereerste elektrische racewagen als "een onderdeel van een spannend nieuw project dat een nieuw tijdperk voor Hyundai Motorsport inluidt". De auto werd ontworpen en gebouwd in het - hoofdkantoor (Alzenau) en zal voor het eerst worden getoond op de persdag van de IAA in Frankfurt later dit jaar. De overstap naar elektrische aandrijving is een logische stap, want ook in de productmix zitten steeds meer elektrische en semi-elektrisch aangedreven modellen.

Hyundai is overigens niet het enige merk dat autosport gebruikt om de nog nieuwe elektrische technologie onder de aandacht van het grote publiek te brengen. In de Formula E zie je vandaag tal van grote constructeurs hun opwachting maken. Ook VW maakte onlangs op de hill climb race van Pikes Peak een opmerkelijk optreden met een elektrische I.D. conceptwagen.

In welke discipline Hyundai wil aantreden met deze elektrische competitiewagen is momenteel nog onduidelijk. Op dit ogenblik is Hyundai vooral actief in het WRC (wereldkampioenschap rally) waarin onze landgenoot Tierry Neuville nog steeds aanspraak maakt op de titel.(Belga)