Hyundai maakt plannen waterstofstrategie bekend

De groep wil tegen 2030 jaarlijks 700.000 brandstofcelsystemen bouwen, waarvan een half miljoen bedoeld zijn voor waterstof-auto's. Waterstof is een ideale energiedrager en kan volgens Hyundai de batterij van een elektrische auto vervangen. Immers, een fuel cell (brandstofcel) auto op waterstof is niets meer of minder dan een elektrische auto. De waterstof die in de tank wordt opgeslagen, wordt naar de brandstofcel gestuurd die de 'brandstof' omzet in elektrische stroom. Het restproduct is zuiver water dus op valk van emissie is er geen probleem. De keerzijde van deze technologie is de complexiteit van de opslagtank die - afhankelijk van de druk - ook moet gekoeld worden. Tweede achilleshiel is de beperkte tankinfrastructuur, maar dat gebrek zal op termijn worden opgelost, naarmate fossiele brandstoffen steeds meer onder druk komen te staan. Hyundai heeft vandaag al de tweede generatie brandstofcel auto in zijn gamma. Het gaat om de Nexio. Op dit ogenblik is de verkoop van dit model op onze markt nog marginaal, maar Hyundai (en Kia) laten zich niet onbetuigd op de markt van elektrische modellen met een batterij. Hyundai levert de Ioniq en de Kona en ook Kia heeft de Soul EV in zijn portfolio. (Belga)