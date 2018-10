Hyundai maakt Londense lucht schoner

We wisten al dat een brandstofcel gedurende zijn werking geen schadelijke uitstoot produceert, want het enige restproduct is zuiver water. Een brandstofcel zet immers waterstof om tot elektrische stroom om (in het geval van de Hyundai Nexo) een elektromotor van stroom te voorzien. Dit model gaat evenwel nog een stapje verder, want de constructeur belooft dat de Nexo de lucht in de omgeving van het voertuig schoner maakt.

Het experiment werd gedaan in samenwerking met ULC (University College London). Ook de remmen van de Nexo produceren veel minder fijn stof, want de wagen gebruikt voornamelijk de regeneratieve remmen via de elektromotor, waarmee de wagen remenergie omzet in elektriciteit. Om de lucht te zuiveren, beschikt de wagen over een filtersysteem dat 99,9% van de fijne stofpartikels (tot 2,5 PM) uit de lucht haalt. Na een uurtje rijden heeft de Nexo 26,9 kilogram lucht gezuiverd en dat is ongeveer het equivalent van wat 42 volwassenen op een uur in- en uitademen.

De Nexo komt ook in België op de markt. Het model staat nu al in de prijslijst en kost een slordige ? 75.000. Hij zal officieel worden gelanceerd op het salon van Brussel in januari.(Belga)