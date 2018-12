Hyundai levert eerste 10 Kona aan Coca-Cola

Gedurende het volgende Autosalon van Brussel zal de nieuwe Hyundai Kona EV (Electric Vehicle) een belangrijke rol spelen in het ecologisch verantwoorde aanbod van de Zuid-Koreaanse constructeur. Nog voor de eerste Kona EV-modellen aan klanten worden verkocht (eerste leveringen zijn voorzien voor januari) zal Hyundai België de 10 eerste exemplaren leveren aan Coca-Cola European Partners.

De Kona heeft een zuiver elektrische aandrijving en er bestaat twee types aandrijving. De eerste versie biedt de grootste autonomie en beschikt over een batterij met een capaciteit van 64 kWh, goed voor een autonomie van 449 km(volgens de WLTP-meetmethode). De elektromotor levert 150 kW en zorgt voor een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,6 seconden. Hyundai biedt ook een basisversie van de Kona EV. Die komt met een batterij van 39,2 kWh en haalt een rijbereik van 289 km op één lading. Beide versies leveren 395 Nm aan trekkracht die al vanaf de start beschikbaar is. Net als zijn elektrisch aangedreven soortgenoten, levert deze Kona EV bijzonder vlotte hernemingen.(Belga)