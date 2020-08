Hyundai Motor Company kondigde vandaag de lancering aan van een nieuw submerk aan. Alle elektrische voertuigen met batterijvoeding dragen voortaan een Ioniq-embleem.

Hyundai introduceerde voor het eerst de naam IONIQ, die "ion" en "uniek" samenvoegt, bij de lancering van zijn eerste hybride model in 2016. Sindsdien is de Ioniq beschikbaar als full hybrid, plug-in hybrid en er bestaat tevens een 100% elektrische versie. Bovendien is één model met drie verschillende elektrische aandrijfmodi erg zeldzaam. Door de modelnaam naar een merknaam te laten evolueren, zal met onder de noemer Ioniq een gamma elektrische auto's kunnen lanceren met een numerieke namen. Even nummers worden voor de sedan modellen gereserveerd, oneven nummers zullen SUV's aanduiden. Het eerste model onder Ioniq-vlag wordt de Ioniq 5, een middelgrote SUV die begin 2021 op de markt zal komen en gebaseerd is op het EV 45-concept, die Hyundai in 2019 op de Frankfurt Motor Show heeft onthuld. De designers van de Ioniq 5 lieten zich inspireren door het verleden en zorgen voor vernieuwende pixels. In 2022 lanceert Hyundai de Ioniq 6 die gebaseerd is op de EV-concept "Prophecy". Begin 2024 wordt een grote SUV verwacht, de Ioniq 7. Alle Ioniq-modellen zullen gebaseerd zijn op een modulair elektrisch E-GMP-platform, dat snelle oplaadtechnologie en een groot rijbereik mogelijk maakt. Tegen 2025 wil Hyundai Motor Company wereldwijd de derde grootste fabrikant van milieuvriendelijke voertuigen worden. (Belga)

