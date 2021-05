De N-variant van de compacte SUV heeft een 280 pk sterke 2 liter turbobenzine onder de motorkap, waarmee de spurt naar 100 km/u slechts 5,5 seconden in beslag neemt.

Met de i30 N lanceerde Hyundai een sportief label (naar analogie met de GTI's van Volkswagen) dat geleidelijk aan het hele gamma zou bestrijken. Nu werd de aandrijving van die hatchback ook in de Kona gelepeld, waardoor deze compacte SUV plots vleugels krijgt. De 280 pk en 392 Nm sterke 2 liter-turbo is gekoppeld aan een achtversnellingsbak met dubbele koppeling en kan rekenen op een starthulpsysteem of launch control om als een raket uit de startblokken te schieten.

De SUV koestert sportieve ambities © GF

Om dat geweld in goede banen te leiden kreeg de Kona N een elektronisch sperdifferentieel en een strakkere demping, ligt hij 10 millimeter lager op de grond en staat hij op 19"velgen die geschoeid zijn met sportrubbers. Verder maken esthetische aanpassingen aan de bumpers en de grille, een robuuste dubbele uitlaat plus zwarte en rode accenten het sportieve plaatje compleet.

Ook het interieur baadt in de juiste sfeer met kuipvormige stoelen die extra steun verlenen en een N-sportstuur met instelbare N-knoppen en schakelflippers voor de DCT-bak. Kortom, ondanks dat het feit dat de Kona in se een SUV is, werd deze N-variant toch een kanjer van een sportwagen.

De Hyundai Kona N komt nog dit jaar op de markt, maar een exacte lanceringsdatum of verkoopprijs zijn nog niet bekend.

