Hyundai schrijft een nieuwe bladzijde in zijn succesvolle elektrische verhaal: drie exemplaren van de Kona Electric haalden een autonomierecord voor elektrische voertuigen.

Het doel van de oefening was heel eenvoudig: met één laadbeurt meer dan 1.000 km ver komen. De elektrische compacte SUV slaagde in dat opzet van "hypermiling", en de drie auto's stopten pas na 1.018, 1.024 en - het absolute record - 1.026 gereden kilometers. In verhouding tot de batterijcapaciteit van 64 kWh komen die afstanden neer op verbruikcijfers van achtereenvolgens 6,28, 6,25 en 6,24 kWh/100 km, allemaal vér onder de WLTP-waarde van de Kona Electric, die op 14,7 kWh/100 km ligt. Alle drie de auto's werden volledig standaard gelaten, met een WLTP-rijbereik van 484 km in de recentste versie van de Kona Electric. De totale test duurde drie dagen, met wisselende bestuurders, en met alle rijhulpsystemen van de auto gewoon ingeschakeld. Dekra, het expertisebedrijf dat sinds 2017 de Lausitzring uitbaat, zag toe op de organisatie en de auto's, en elk van de 36 bestuurderswissels. De drie teams, één met testrijders van het Duitse magazine Auto Bild, één met technici van Hyundai Duitsland en één met leden van het pers- en marketingteam, namen het tegen elkaar op op de Lausitzring. Het gebruik van airconditioning of andere uitrusting was niet verboden, maar alle teams kozen er wel voor om ze toch uit te schakelen, net als het infotainmentsysteem. Dagrijlichten bleven wel branden, om te voldoen aan alle verkeersreglementen, en ook de banden bleven de standaard op de Kona Electric geleverde Nexen Nfera SU1. De teams haalden over de afgelegde 1.000 km een gemiddelde snelheid tussen 29 en 31 km/u. Dat lijkt op het eerste zicht niet veel, maar de hele test werd dan ook gereden in gesimuleerd typisch stadsverkeer, met daarbij ook een spitsuur, verkeerslichten, 30 km/u-zones en bebouwde kom. (Belga)

