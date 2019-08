Sinds de lancering in 2016 verkocht Hyundai al meer dan 60.000 exemplaren van de Ioniq en daarom is het één van de belangrijkste modellen binnen het gamma. Dit model wil elektrisch rijden vooral binnen het bereik van een breed publiek brengen.

De Ioniq was het eerste voertuig ter wereld dat met drie verschillende elektrische motorisaties (hybride, plug-in hybride en 100% elektrisch) werd gecommercialiseerd. De Ioniq krijgt vandaag een update en vooral de 100% elektrische versie gaat er op vooruit. De batterijcapaciteit wordt opgetrokken van 28 tot 38,3 kWh, waardoor de bestuurder een groter rijbereik heeft. Door de energieopslagcapaciteit met 36% te vergroten, stijgt de autonomie (gemeten volgens de "realistische" WLTP-rijcyclus) tot 311 km. De elektromotor levert een maximaal vermogen van 136 pk en een koppel van 295 Nm en wordt standaard uitgerust met een 7,2 kW lader, die sneller is dan de 6,6 kW lader die tot nu toe werd gebruikt. Via een 100 kW snellaadstation kan men de accu in slechts 54 minuten voor 80% opladen. Verder is de nieuwe Ioniq voorzien van de Hyundai Bluelink, waarmee Ioniq Electric gebruikers de airconditioning op afstand kunnen bedienen. Ook de deurvergrendeling kan op deze manier worden bediend. Hyundai monteert ook eCall (automatische noodoproep) en 5 jaar gratis Hyundai LIVE-diensten. Die geven real time informatie over weer, verkeer, radarcontroles, parkeergelegenheid en oplaadpunten in de buurt.

(Belga)