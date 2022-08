Hyundai Ioniq 6 haalt meer dan 600 km

Hyundai gaf de technische specificaties van de nieuwe Ioniq 6 vrij. En die zijn veelbelovend, zodat deze elektrische berline een nieuwe referentie in zijn klasse kan worden.

Hyundai trok onlangs het doek van zijn nieuwste elektrische model, Ioniq 6. Het publiek kon zo al kennismaken met het gestroomlijnde koetswerk van deze berline, die een uitstekende Cw-waarde van 0,21 kan voorleggen. Die zorgt ervoor dat de Koreaan vlotter door de lucht klieft – vooral op de snelwegen – zodat het rijbereik groter wordt zonder enige extra inspanning. Met een actieradius van 610 km (WLTP) met de accu van 77,4 kWh is de Ioniq 6 inderdaad een koploper in zijn klasse en biedt hij een reëel rijbereik dat nog amper beperkingen oplegt in de dagelijkse verplaatsingen of zelfs voor langere trips.

De Ioniq 6 heeft een bijzonder gestroomlijnd koetswerk wat het rijbereik bevordert.

Snel rijden en snel laden

Die accuversie is leverbaar met één elektromotor op de achteras of met vierwielaandrijving met een extra exemplaar vooraan. Dan is er 325 pk en 605 Nm koppel beschikbaar, waarmee de acceleratie van 0 naar 100 km/u lukt in 5,1 seconden. Daarmee is duidelijk dat de Ioniq 6 een vinnige sprinter is. Hyundai kondigde aan dat er ook een kleinere batterij van 53 kWh beschikbaar zal zijn, zonder echter daarvan het rijbereik of het motorvermogen te vermelden.

Een bijkomende troef is dat de Ioniq 6 snel kan opladen: tot 350 kW aan gelijkstroom, waarmee een laadbeurt van 20 naar 80 % van de capaciteit tot amper 18 minuten kan worden beperkt. Bovendien beschikt de wagen ook over een ‘vehicle-to-load’ functie (V2L), zodat de accu eveneens gebruikt kan worden om andere toestellen (gsm, laptop, …) van stroom te voorzien.

Hyundai start de productie van de Ioniq 6 in het najaar en de eerste exemplaren worden begin 2023 bij de Belgische verdelers verwacht. Intussen is ook al bekend dat er later nog een supersnelle N-versie aan het gamma wordt toegevoegd. Op de prijslijst is het nog even wachten.