Hyundai komt met een update voor de nog kersverse Ioniq 5. Deze succesvolle 100% elektrische SUV is zeer positief ontvangen en werd recent ook nog bekroond tot VAB Gezinswagen van het jaar 2022 in de categorie van elektrische wagens. Ondanks die goede kritieken, wil Hyundai nog een tandje bijsteken en komt er amper een jaar na de marktintroductie al een eerste update.

De aanpassingen gaan over modeljaar 2023, maar de vernieuwde modellen zouden reeds in het tweede kwartaal van 2022 (lees, vanaf de zomer) bij de Hyundai-dealers moeten staan. Belangrijke wijzigingen blijven uit, de constructeur wil vooral een en ander optimaliseren. Zo zal de batterij voortaan 'preconditioneren' met het oog op een laadbeurt. Wanneer de bestuurder een lange route in het navigatiesysteem invoert, waarbij de wagen onderweg zal moeten bijladen, geeft het voertuig de mogelijke laadpunten aan. Bij het naderen van het laadstation zal de batterij op de ideale temperatuur worden gebracht zodat de laadbeurt efficiënter (sneller én zuiniger) kan verlopen. Verder monteert Hyundai verbeterde Smart Frequency Dempers (SFD) die de ophanging achteraan sneller laat reageren op de rijomstandigheden. Hyundai bedenkt de versie met de grootste batterij eveneens met extra capaciteit, want die stijgt van 72,6 naar 77,4 kWh wat 25 km extra rijbereik zou moeten opleveren. Met die ingreep zijn de batterijen op alle markten dezelfde, want in de Ioniq 5-modellen die in de VS werden verkocht, beschikten al eerder over deze grotere batterij. In één moeite werd ook het motorvermogen van de achterwielaangedreven versie opgetrokken van 218 naar 228 pk. De basisversie met de 58 kWh batterij blijft ongewijzigd verder bestaan.

