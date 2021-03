Hyundai wil met het submerk Ioniq in de toekomst alleen elektrische modellen lanceren gevoed door een batterij. De eerste in de rij is de Ioniq 5.

De lancering van een elektrisch dochtermerk is vandaag niet uitzonderlijk. VW doet het met ID, BMW heeft BMWi en bij Mercedes luisteren de elektrische modellen naar EQ. Hyundai innoveert wat de Ioniq 5 betreft met een totaal nieuwe E-GMP platform dat exclusief wordt gereserveerd voor zuiver elektrische modellen zodat het ook heel modulair is.

Omdat er geen ruimte nodig is voor een (grote) klassieke verbrandingsmotor voorin, kan de wielbasis (de ruimte tussen voor- en achteras) groter. Dat komt niet alleen het rijcomfort, maar ook de binnenruimte ten goede en ook optisch is het interessant omdat de overhangen voor en achter beperkt blijven. Door de modulaire aanpak kan men de Ioniq 5 eveneens bouwen met achterwielaandrijving (basisversie) of met optionele vierwielaandrijving.

Zonnepanelen

De klant kan kiezen tussen twee types batterij (58 kWh en 72,6 kWh) die via snellaadtechnologie (400 V en 800 V) wordt opgeladen. Interessant detail: de Ioniq biedt meteen een bidirectionele laadfunctie (V2L of Vehicle to load) zodat hij mogelijk ook als mobiele thuisbatterij kan worden ingeschakeld. Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor zonnepaneelgebruikers.

De topversie met de grootste batterij én vierwielaandrijving levert een systeemvermogen van 225 kW en een koppel van 605 Nm waardoor hij in 5,2 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. De Ioniq 5 wil ook functioneel zijn, want hij mag ook een aanhangwagen tot 1,6 ton slepen.

Binnenin genieten bestuurder en passagiers van een doorgedreven gedigitaliseerde omgeving en de gebruikte materialen voor de zetel- en de dashboardbekleding zijn in hoofdzaak vervaardigd van duurzame of gerecycleerde materialen. De Ioniq 5 zou al in de zomer van 2021 op de markt komen.

