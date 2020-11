Hyundai Motor Group en Nvidia hebben aangekondigd dat vanaf 2022 nieuwe connectiviteitstechnologieën zullen worden gebruikt in alle nieuwe modellen van de merken Hyundai, Kia en Genesis. Het gaat om een volledig nieuw digitaal dashboard.

In de autosector woedt nog steeds een verhitte strijd om de beste connectiviteit te bieden. Die moet niet alleen efficiënte, relevant, intuïtieve en vooral mooi zijn om naar te kijken, het is inmiddels een bepalende factor geworden in het succes van een model. De samenwerking met Nvidia, de wereldleider op vlak van recreatief computergebruik, zal de Hyundai-groep in staat stellen een krachtige, geconnecteerde wereld aan te bieden voor alle voertuigen van de groep. Toekomstige infotainmentsystemen die met Nvidia DRIVE werken, bevatten de hardware en de software voor audio, video, navigatie, telecommunicatie en kunstmatige intelligentie (AI). Het is de bedoeling om de Duitse premiummerken te evenaren of zelfs te overtreffen. Hyundai Motor Group werkt sinds 2015 samen met Nvidia en het Nvidia DRIVE-platform en de infotainmentsystemen in de recente Genesis GV80 en G80 (die in Europa niet wordt gecommercialiseerd) zijn reeds gebaseerd op de Nvidia DRIVE-technologie. De twee spelers hebben ook al samengewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwend digitaal dashboard dat eind 2021 zal worden onthuld. Het Nvidia DRIVE-platform kan doorlopend geüpdatet worden, is energiezuinig en is inzetbaar voor een hele generatie nieuwe modellen.

(Belga)

In de autosector woedt nog steeds een verhitte strijd om de beste connectiviteit te bieden. Die moet niet alleen efficiënte, relevant, intuïtieve en vooral mooi zijn om naar te kijken, het is inmiddels een bepalende factor geworden in het succes van een model. De samenwerking met Nvidia, de wereldleider op vlak van recreatief computergebruik, zal de Hyundai-groep in staat stellen een krachtige, geconnecteerde wereld aan te bieden voor alle voertuigen van de groep. Toekomstige infotainmentsystemen die met Nvidia DRIVE werken, bevatten de hardware en de software voor audio, video, navigatie, telecommunicatie en kunstmatige intelligentie (AI). Het is de bedoeling om de Duitse premiummerken te evenaren of zelfs te overtreffen. Hyundai Motor Group werkt sinds 2015 samen met Nvidia en het Nvidia DRIVE-platform en de infotainmentsystemen in de recente Genesis GV80 en G80 (die in Europa niet wordt gecommercialiseerd) zijn reeds gebaseerd op de Nvidia DRIVE-technologie. De twee spelers hebben ook al samengewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwend digitaal dashboard dat eind 2021 zal worden onthuld. Het Nvidia DRIVE-platform kan doorlopend geüpdatet worden, is energiezuinig en is inzetbaar voor een hele generatie nieuwe modellen.(Belga)