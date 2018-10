Hyundai i40 opgefrist

Deze technische update was uiteraard onvermijdelijk om te voldoen aan de nieuwe WLTP-verbruiksnormen die intussen van kracht zijn. Met de aanpassingen voldoet voortaan het hele motorenaanbod aan de Euro 6d-Temp-normen. De dieselmodellen krijgen een volledig nieuwe krachtbron die de oude 1.7 CRDi vervangt. Het gaat om een 1,6 liter voorzien van een AdBlue NOx-filtersysteem in twee vermogensniveaus: 115 pk en 136 pk. De eerste wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en de krachtigste schakelt met een gerobotiseerde 7-bak met dubbele koppeling. Op benzine is de handgeschakelde 1.6 GDi met 132 pk de enige optie.

Daarnaast onderging de i40 ook enkele uiterlijke wijzigingen. Het opvallendste is de hertekende grille in de neus en verder heeft dit model eveneens recht op enkel nieuwe laktinten en velgdesigns. Tenslotte werd ook het veiligheidssysteem verder uitgebreid met onder meer de Forward Collision Avoidance Assist die de bestuurder waarschuwt en bijstaat met remmen in gevaarlijke situaties.(Belga)