Hyundai houdt woord en biedt voor elk wat wils

De cijfers liegen niet. Hyundai Motor Company behoort tot de snelst groeiende autoconstructeurs en is in minder dan tien jaar geëvolueerd van een budget- naar een kwaliteitsmerk. De Zuid-Koreaanse autobouwer is bovendien toonaangevend inzake alternatieve aandrijving en schakelt met de Kona EV een stroomversnelling hoger.

25 juni 1950: Noord-Koreaanse troepen vallen Zuid-Korea binnen, het begin van een drie jaar durende oorlog. Inzet van de strijd is de macht over het strategisch gelegen schiereiland dat in 1944 door China, Rusland en de Verenigde Staten – de winnaars van de Tweede Wereldoorlog – is opgedeeld in Noord- en Zuid-Korea. In het noorden regeren de communisten, in het zuiden is een westers gezinde regering aan de macht.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Korea met harde hand bestuurd door Japan dat het schiereiland in 1910 op een brutale wijze had geannexeerd. Een trauma dat nog altijd niet is verwerkt en wellicht verklaart waarom de Zuid-Koreaanse automerken Hyundai en Kia hun Japanse collega’s als hun grootste concurrenten beschouwen.

Samen sterker

Hyundai en Kia vormen een alliantie sinds 1998. Zij gebruiken dezelfde motoren en onderdelen, de verschillen situeren zich op het vlak van design en look & feel. Tot 2010 positioneerden zij zich als een goedkoop alternatief voor Toyota & Co, nadien verlegde de klemtoon zich naar innovatief design en value for money. Zij pakten als eerste uit met een 5- en 7-jaar garantiepakket. Dixit het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power behoren hun auto’s tot de meest betrouwbare op de markt.

Opgeruimd staat netjes, de versnellingspook is getransfereerd in een hendel aan het stuur.

Voor Europa, in Europa

Hyundai en Kia hebben geleerd van de fouten van met name Toyota. De Japanse constructeur wilde de Europese markt veroveren met een zogeheten ‘wereldauto’, een smakeloze cocktail van alles en nog wat die geen rekening hield met de levensgewoonten en culturele achtergrond van de Europese klanten voor wie zijn wereldauto bedoeld was. Van die is geweten dat zij veeleisend en verwend zijn.

Hyundai en Kia beslisten in een vroeg stadium om hun modellen voor Europa in Europa te ontwikkelen en te produceren. Zij vestigden hun Europese hoofdzetels in respectievelijk Offenbach en Frankfurt en bouwden in Tsjechië en Slowakije nieuwe fabrieken voor hun auto’s voor de Europese markt.

Ondertussen stellen Hyundai en Kia in Europa vele tienduizenden mensen tewerk. De ingenieurs en designers in hun R&D-centra worden aangestuurd door managers van Europese komaf, tal van hoge posten binnen de wereldwijde organisatie worden bekleed door toppers met een verleden bij Audi, BMW of Volkswagen. Ik verwijs naar Albert Bierman, Luc Donckerwolke, Karim Habib, Jochen Paesen en Peter Schreyer.

Premiumkwaliteit, innovatieve technologie, vernieuwend design, faire prijs

De succesvolle opmars van Hyundai en Kia is het resultaat van een intelligente langetermijnstrategie die just-in-time inspeelt op de vraag van de consument én rekening houdt met diens leefwereld. Europa is in de ogen van de Zuid-Koreaanse merken meer dan een wingewest, voor hen is het oude continent een belangrijke standplaats.

Hyundai- en Kia-modellen scoren ook goed in vergelijkende tests. Omdat zij beter en goedkoper zijn dan vergelijkbare modellen afkomstig van Europese merken. Bovendien bieden 5- en 7-jaar waarborg. Dat verklaart waarom Hyundai en Kia uitstekend scores behalen in de klantentevredenheidsenquête van het gezaghebbende Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power.

De Kona Electric is in Europa voor Europa ontwikkeld.

Woord houden

In tegenstelling tot de meeste van hun concurrenten doen Hyundai en Kia zelden beloften die zij niet (kunnen) nakomen. De voorbije jaren hebben zij hun gamma in de breedte uitgebouwd, de nieuwe modellen zijn toonaangevend op het vlak van vernieuwend design en innovatieve technologie.

Geen enkele andere autogroep beschikt vandaag over een gelijkaardig breed aanbod aan deels- en volledig geëlektrificeerde modellen met een rijbereik van 400 kilometer en meer. De Hyundai Nexo rijdt zowaar op waterstof. Die veelheid aan mogelijkheden zorgt ervoor dat de klant een keuze kan maken in functie van zijn of haar mobiliteitsbehoeften én budget.

Door de acceleratie van de elektrificatie zijn zij er bovendien in geslaagd nieuwe doelgroepen aan te spreken en hun positie op de fleetmarkt te versterken. De bedrijfswagenmarkt vertegenwoordigt in ons land ruim twee derde van alle nieuwe inschrijvingen.

Nieuwe episode

Elektrificatie is volgens Hyundai geen doel op zich maar een manier om elektrisch autorijden binnen het bereik van een zo ruim mogelijk publiek te brengen. Om de steile opgang te continueren, biedt het Zuid-Koreaanse ook voor de tweede generatie Kona-modelreeks een full electric versie.

De nieuwe Kona Electric is langer, breder en hoger geworden en is designmatig ontwikkeld op basis van het zogenaamde EV-to-ICE concept. Dat resulteert in een futuristisch verschijningsbeeld dat de Kona Electric een stoer en sportief voorkomen bezorgt. De voorbumper springt in het oog door een driedimensionale sierstrip en skidplate, ter vervanging van het traditionele radiatorrooster.

De Hyundai Kona Electric oogt modern, straalt kracht en dynamisme uit.

Binnenin accentueert een zwevend horizontaal C-Pad met geïntegreerd 12,3-inch scherm het hightech karakter van de Kona Electric. De versnellingspook op de middenconsole is getransformeerd in een hendel aan het stuur waardoor op de middenconsole plaats is vrijgekomen voor het opbergen van een drinkbeker en/of handtas. Het ruimteaanbod en de kofferinhoud van de nieuwkomer zijn voldoende groot om die te kunnen gebruiken als eerste auto van het gezin.

Vanzelfsprekend is de Kona Electric uitgerust met de nieuwste assistentie- en infotainmentsystemen. En dat zullen wij geweten hebben. Zij melden zich om de haverklap en doen dat zo nadrukkelijk dat zij ergernis opwekken en stress achter het stuur veroorzaken. Zij leiden de aandacht van de bestuurder af en dragen mijns inziens meer bij aan de onveiligheid dan aan de veiligheid in het verkeer.

Voor alle duidelijkheid: Hyundai treft geen schuld. Vanaf nu zijn alle automerken bij wet verplicht om hun nieuwe modellen uit te rusten met die ambetante assistentiesystemen. Het deactiveren van de stoorzenders vergt kennis van zaken én geduld. Ik vraag me af welke regelneef dit heeft bedacht?

Laag verbruik, lange laadtijd

De Kona Electric is leverbaar met een accu van 48,4 of 65,4 kWh en een elektromotor van 115 of 160 kW. Snelladen kan aan 102 kW, wat aan de trage kant is. Van 10 naar 80 procent in 41 minuten, daar word je niet vrolijk van. De zustermodellen Ioniq 5 en 6 maken gebruik van 800 Volt-technologie en scoren ter zake veel beter. Kosten ook meer.

Nog een geluk dat het verbruik aan de lage kant ligt: een testrit over drukke secundaire wegen in de omgeving van de Hyundai-fabriek in het Tsjechische Nosovice levert volgens de boordcomputer een gunstig gemiddeld verbruik op van 15,4 kWh/100 km voor de versie met de krachtigste batterij (65,4 kWh). Dat resulteert in een realistische autonomie van ruim 420 kilometer voor de versie met 19 inch-velgen. Mét 17 inch-velgen stijgt het WLTP-rijbereik volgens de constructeur naar 514 kilometer, in ideale omstandigheden. In de versie met de batterij van 48,4 kWh bedraagt de autonomie 377 km.

De eerste rijimpressies overtreffen de verwachtingen. De Kona Electric rijdt vlot en comfortabel, met dank aan de ophanging die de hobbels en putten in het wegdek voorbeeldig absorbeert. De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking is goed, de bediening van het infotainmentsysteem verloopt vlot, de stoelen geven voldoende ondersteuning aan het lichaam, de Kona Electric zit stevig in elkaar.

Dat mag ook voor een elektrische auto die in zijn goedkoopste versie met kleine accu 43.499 euro kost. De meerprijs voor de versie met de grote batterij bedraagt exact 5.000 euro.

Daardoor blijft de nieuwe Kona Electric weliswaar net onder de grens van de 50.000 euro, maar welke normaalverdiener kan of wil dat nog betalen? Gelukkig is er nog de Kona Hybrid met een benzinemotor met een gemiddeld verbruik van 4,5 l/100 km. Die is 200 kg lichter en moet qua rijcomfort en prestaties niet onderdoen voor de elektrisch aangedreven versie. Dus toch voor elk wat wils.