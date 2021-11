Hyundai viert de 35e verjaardag van zijn Grandeur met een elektrische restomod (restaureren/modificeren) die deze berline gepast in de bloemetjes zet. Producteplannen zijn er echter niet voor deze fraaie Heritage Series EV Concept.

De Grandeur staat bij ons niet de brochure, maar deze berline van Hyundai heeft er in Azië al een lange carrière opzitten die nog zeker niet ten einde is. Het model is intussen aan zijn zesde generatie toe en werd 35 jaar geleden gelanceerd. Reden genoeg om er iets speciaal mee te doen. Een elektrische restomod in de stijl van de Pony EV of de 45 EV Concept lag dan ook voor de hand.

Tal van moderne accenten zoals een digitaal dashboard © GF

Aandrijving van Ioniq 5

De berline uit de jaren 80 behield zijn originele lijnen en concept, maar legt met de toevoeging van heel wat hedendaagse technologie en designelementen tegelijk de link naar de toekomst. Eerst en vooral is er natuurlijk de elektrische aandrijving die wellicht geleend is van de Ioniq 5, al communiceerde Hyundai daar niets specifiek over. Verder vallen op deze Heritage Series EV Concept nog de led-verlichting en het gedigitaliseerd dashboard met een hedendaagse multimediamodule op.

Het ziet er allemaal zeer fraai uit, maar verder dan een rijklaar studiemodel zal deze Grandeur EV niet komen, want concrete productieplannen bestaan er helemaal niet voor.

De Grandeur is aan zijn zesde generatie toe © GF

