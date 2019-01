Hyundai frist Ioniq op

Onder het motto 'verander niet wat reeds goed is' schaafden de Koreanen hun succesvolle Ioniq slechts heel lichtjes bij, waarbij uiterlijk vooral de hertekende grille in het oog springt. Verder werden er led-koplampen gemonteerd en kregen ook de achterlichten een vernieuwde lichtsignatuur. Er zijn ook drie nieuwe koetswerkkleuren en een 10,25" groot infotainmentsysteem met stemherkenning en over-the-air updates beschikbaar. Aanvankelijk krijgen enkel de hybride versies deze aanpassingen, maar weldra volgen ook de elektrische varianten die dan meteen een batterij met een grotere capaciteit aangemeten krijgen.

Op technisch vlak functioneert de Hyundai Ioniq Hybrid voortaan ook milieuvriendelijker in de stad dankzij de 'Green-Zone Drive Mode' die automatisch overschakelt op meer elektrokracht in bepaalde groene zones. Daarnaast gaat het veiligheidsniveau verder de hoogte in met de vernieuwde SmartSense-technologie die onder andere een waarschuwing voor frontale aanrijdingen en een rijstrookassistent omvat. De marktintroductie van de vernieuwde Hyundai Ioniq is voor de tweede helft van 2019 gepland.(Belga)