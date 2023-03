Hyundai frist i10 op

Hyundai roeit tegen de stroom in. Veel constructeurs stoppen met hun kleinste (en goedkoopste) modelletjes, maar de Koreaanse constructeur komt met een opfrisbeurt voor de kleinste i10.

De Hyundai i10 kennen we sinds 2019 in zijn huidige vorm en daarom was het tijd voor een update. De basics met de lange wielbasis blijven overeind, maar men voorziet vooral een meer sportieve uitstraling dankzij de lage daklijn. In één moeite komt er ook een nieuw kleurenpallet met erg opvallende tinten, waaronder parelmoerkleuren en een zogenaamd bitone combinatie met een zwart dak.

Verder worden de lichtunits voor en achter aangepast met andere ledstrips. Bovenaan het gamma komt er voortaan ook een sportief ogende N Line, niet te verwarren met de zeer sportieve echte N-modellen die Hyundai bouwt op basis van onder andere de grotere i20 of de i30.

Extra technologie

Binnenin komt er een standaard digitaal instrumentencluster met een diagonaal van 4,2 inch. Het centrale aanraakscherm meet 8 inch, is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto en verteert ook draadloze updates. Er komt tot slot een uitgebreid gamma rijhulpsystemen onder de noemer Smart Sense waardoor deze compacte stadswagen ook over veiligheidssystemen beschikt die tot voor kort slechts in duurdere wagens zaten.