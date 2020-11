De Hyundai Motor Group sluit zich aan bij Ionity, Europa's toonaangevende en krachtige snellaadnetwerk voor elektrische auto's.

De deelname van de Hyundai Motor Group (dat de merken Kia en Hyundai omvat) in deze joint venture is de volgende stap in het bereikbaar maken van elektrische mobiliteit voor rijders van de merken. "Door te investeren in Ionity kunnen we onze klanten toegang bieden tot een van de meest uitgebreide laadnetwerken in Europa", zegt Thomas Schemera, Executive Vice President en Head of Product Division van de Hyundai Motor Group. "We willen de overstap naar emissievrije mobiliteit voor onze klanten zo bereikbaar mogelijk maken."

"Met de toetreding van de Hyundai Motor Group verwelkomen we een toegewijde partner met internationale ervaring op het gebied van elektrisch rijden", zegt Michael Hajesch, CEO van Ionity. "Samen hebben we als doel om consumenten voor te lichten over e-mobiliteit en innovaties op dit gebied te promoten om van emissievrij reizen het nieuwe normaal te maken, vooral tijdens lange afstanden."

Ionity bouwt een netwerk van snelle laadpalen met een maximaal laadvermogen van 350 kW uit langs de Europese snelwegen. Het laadnetwerk van Ionity maakt gebruik van de Europese laadstandaard CCS (Combined Charging System) en 100 procent hernieuwbare energie, voor emissievrije en CO2-neutrale mobiliteit. Elk station heeft gemiddeld vier laadpalen. Ionity werd in 2017 opgericht als joint venture tussen de BMW Groep, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company, de Volkswagen Groep met Audi en Porsche en de Hyundai Motor Group.(Belga)

