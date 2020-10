Hyundai ontwikkelde een raceversie van zijn middenklasse berline. Deze Elantra N TCR ondergaat een testprogramma en zal in 2021 zijn racedebuut maken.

De internationale toerwagenkampioenschappen in Europa en op wereldvlak volgen de TCR-reglementering die openstaat voor voorwielaangedreven middenklassemodellen met een 2 liter-turbomotor die ongeveer 300 pk produceert. Deze series kennen het nodige succes en trekken heel wat constructeurs aan.

Zo ook Hyundai dat al een i30 N en een Veloster N volgens de TCR-specificaties ontwikkelde en die in verscheidene series inzet. Het Koreaanse merk zat intussen niet stil en pakt uit met een nieuwe bolide: de Elantra N TCR, gebaseerd op de bekende berline die bij ons niet meer in de catalogus staat. De keuze voor dit model is deels commercieel geïnspireerd, omdat de Elantra op vele markten een belangrijke positie inneemt, en verder is het geen geheim dat een berline met koffer een gunstigere stroomlijn oplevert dan een hatchback.

"Na drie maanden en ruim 5.000 km testen zijn we tevreden met het resultaat", laat Andrea Adamo, de baas van Hyundai Motorsport, weten. "De ontwerpers en technici van de afdeling Customer Racing zijn van een wit blad papier begonnen en dat liet ons toe een globaal performanter concept te ontwikkelen, op basis van de kennis en de ervaring die we de voorbije twee jaar vergaarden in de races met de i30 N TCR en de Veloster N TCR."

Hyundai ontwikkelde zowel een sprint- als een uithoudingsversie van de Elantra N TCR, die de volgende maanden nog verder op de proef zal worden gesteld door het team van testrijders, waartoe ook toerwagenlegende Gabriele Tarquini behoort. Voor het eind van 2020 zullen de eerste klanten hun Elantra N TCR in ontvangst kunnen nemen.(Belga)

De internationale toerwagenkampioenschappen in Europa en op wereldvlak volgen de TCR-reglementering die openstaat voor voorwielaangedreven middenklassemodellen met een 2 liter-turbomotor die ongeveer 300 pk produceert. Deze series kennen het nodige succes en trekken heel wat constructeurs aan.Zo ook Hyundai dat al een i30 N en een Veloster N volgens de TCR-specificaties ontwikkelde en die in verscheidene series inzet. Het Koreaanse merk zat intussen niet stil en pakt uit met een nieuwe bolide: de Elantra N TCR, gebaseerd op de bekende berline die bij ons niet meer in de catalogus staat. De keuze voor dit model is deels commercieel geïnspireerd, omdat de Elantra op vele markten een belangrijke positie inneemt, en verder is het geen geheim dat een berline met koffer een gunstigere stroomlijn oplevert dan een hatchback."Na drie maanden en ruim 5.000 km testen zijn we tevreden met het resultaat", laat Andrea Adamo, de baas van Hyundai Motorsport, weten. "De ontwerpers en technici van de afdeling Customer Racing zijn van een wit blad papier begonnen en dat liet ons toe een globaal performanter concept te ontwikkelen, op basis van de kennis en de ervaring die we de voorbije twee jaar vergaarden in de races met de i30 N TCR en de Veloster N TCR."Hyundai ontwikkelde zowel een sprint- als een uithoudingsversie van de Elantra N TCR, die de volgende maanden nog verder op de proef zal worden gesteld door het team van testrijders, waartoe ook toerwagenlegende Gabriele Tarquini behoort. Voor het eind van 2020 zullen de eerste klanten hun Elantra N TCR in ontvangst kunnen nemen.(Belga)