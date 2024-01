Hyundai doet het met waterstof

Hoewel Hyundai inzet op elektrische modellen, gelooft de constructeur ook in waterstof. Hyundai Motor en Kia gaan nu samenwerken met Gore om die technologie te optimaliseren.

Hyundai is een van de weinige constructeurs met een auto op waterstof. In de catalogus vinden we de Nexo, een medium size SUV-model dat gebruik maakt van een elektrische aandrijving gevoed door een brandstofcel die waterstof omzet in elektrische stroom. Het voordeel van zo’n waterstofauto is de grotere autonomie in vergelijking met een batterijgevoede elektrische auto en ook waterstof tanken gaat een stuk sneller dan het opladen van een batterij. Klinkt mooi, maar we zien dit model niet op elke hoek van de straat omdat hij bijna 74.000 euro kost en omdat het aantal waterstof tankstations zeer beperkt is.

Optimaliseren

Om deze technologie breder toegankelijk te maken (lees: goedkoper en met een langere levensduur) is het belangrijk om de kwaliteit van het membraan dat de brandstofcel gebruikt, te optimaliseren. Zonder al te technisch te worden: dit membraan in de brandstofcel vormt de scheiding tussen het zuurstof- en het waterstofgedeelte waardoor de protonen makkelijker geleiden zodat het opwekken van elektrische stroom efficiënter wordt.

De nieuwe partner Gore is een specialist op dit vlak en ontwikkelde een Polymeer Elektrolyt Membraan (PEM) dat niet alleen efficiënter is om energie op te wekken maar ook goedkoper om te produceren en bovendien langer meegaat. Hyundai en Kia zullen hun volgende generatie brandstofcelauto’s met deze technologie uitrusten. Hyundai en Gore zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze werken al 15 jaar samen en willen de band versterken in een sterker partnership om de ontwikkeling van de PEM-technologie te versnellen.