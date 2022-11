Hyundai bouwt replica van Pony-concept

Hyundai wil de belangrijkste conceptwagen die het Koreaanse merk in 1974 op de kaart zette opnieuw bouwen. Dat is de Pony Coupe Concept.

De Hyundai Pony was misschien niet het meest tot de verbeelding sprekende model, maar betekende een betaalbare wagen om op de Europese markt door te breken. In die zin wil de constructeur zijn erfgoed eren door de conceptversie van de Pony Coupe opnieuw te bouwen.

Daarvoor neemt Hyundai het Italiaanse ontwerpbureau GFG Style onder de arm. Daar werken vader en zoon Giorgetto en Fabrizio Giugiaro. Vader Giugiaro tekende het initiële ontwerp van de Pony Coupe Concept en die werd in 1974 op het salon van Turijn onthuld. Dat onvoltooide concept was voor Hyundai de aanzet van enkele productiemodellen die tussen 1975 en 1990 wereldwijd werden verkocht.

Ioniq 5

De Belgische designer Luc Donckerwolke, momenteel CCO (Chief Creating Officer) bij Hyundai is zeer blij met dit project en hij ziet zelfs mogelijkheden om in de toekomst verder samen te werken met GFG, mogelijk voor de vormgeving van nieuwe projecten. De Pony van weleer was een wagen die tal van andere modellen en conceptwagens heeft beïnvloed. De recente en volledig elektrische Ioniq 5 is daarvan het beste voorbeeld.

Deze EV wijkt qua vormgeving nauwelijks af van het initiële conceptmodel en het illustreert hoe creatief en vooral gedurfd dit designteam uit de hoek kan komen. Recent kwam Hyundai ook met een knipoog naar de Pony in de vorm van de N Vision 74 waterstof hybride conceptwagen. Kort, deze voormalige conceptwagen wordt niet van onder het stof gehaald om hem in een museum te parkeren maar zal als inspiratiebron dienen voor toekomstige Hyundai-ontwerpen.