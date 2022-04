Hyundai bouwt een kampeerversie op basis van de Staria, een verfijnd afgewerkt en futuristisch ogend busje als alternatief voor de V-Klasse van Mercedes of de Multivan van Volkswagen.

De voorbije coronajaren brachten economische terugval in de autosector. Financiële onzekerheid in combinatie met leveringsproblemen voor halfgeleiders knevelen de markt nog altijd. Toch is er één segment waarop de opeenvolgende crisissen geen vat lijken te hebben: dat van de luxueuze kampeerwagens.

Deze sector boomt want de consument kan in een coronaveilige cocon genieten van zijn of haar vrijheid en dat mag iets kosten. Volkswagen biedt al decennialang een kampeerversie op basis van de Transporter die we vandaag kennen als California. Mercedes kwam met de Marco Polo-variant op basis van de Viano en sinds enige tijd is ook Ford actief op deze markt met de Nugget-versie van zijn Transit Custom.

Keurige kastjes

Hyundai voorziet de Staria eveneens van verfijnde kampeeruitrusting met een automatisch uitvouwdak dat twee slaapplaatsen creëert waardoor je in theorie met vier in deze kampeerwagen kan overnachten. Het grote verschil met de bestaande concurrenten is dat Hyundai heel wat van de technologie zelf (in Korea) ontwikkelt. Dat merk je bijvoorbeeld aan het centrale display waarop alles wordt gemonitord en aangestuurd. Je kan er het uitklapdak bedienen, maar ook de huishoudbatterij (die het kampeergedeelte van stroom voorziet wanneer de motor niet draait).

Deze versie komt uiteraard ook met een kampeerluifel, keurige kastjes en een beperkte keukenunit die onmisbaar is voor een avontuurlijke reiswagen. Deze Staria zou in een eerste fase op de Duitse markt worden aangeboden met een 2,2 liter grote dieselmotor. Of en wanneer deze versie naar België komt, is nog niet beslist. Mogelijk hangt dit besluit samen met de potentiële komst van een elektrisch aangedreven variante.

