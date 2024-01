Hyundai Bayon vernieuwd

Hyundai nam zijn meest compacte crossover onderhanden. Het design bouwt verder op dat van de grotere Kona. Ook het interieur wordt opgefrist en een stekkerversie komt er vooralsnog niet.

Deze Bayon, die zijn technische basis met de i20 deelt, oogt een stuk moderner hoewel er weinig fundamentele veranderingen aan de hardware zijn aangebracht. Er zit een nieuwe neus met een smalle ledstrook op de rand van de motorkap die over de volledige breedte van het koetswerk loopt. Daar onder komt een klassiek radiatorrooster wat een stoere uitstraling verzekert.

Ook achteraan zie je een hertekende ledverlichting met een pijlvorm op de uiterste hoeken van het koetswerk. Het samenspel van hoekige vormen, driehoekige elementen en horizontale lijnen zorgen ervoor dat deze vernieuwde Bayon duidelijk het verschil maakt met zijn voorganger.

Benzine

Het interieur werd ook aangepakt en krijgt een efficiëntere verlichting en vanaf de instapversie komt er een compact digitaal tellercluster. Centraal zit een infotainmentscherm van 10,25 inch waarop het eveneens vernieuwde navigatiesysteem kan worden aangestuurd. De unit biedt connectiviteit met de smartphone via Apple CarPlay en Android Auto.

Naast draadloze connectiemogelijkheden voorziet Hyundai tevens twee USBC- en één USBA-aansluiting zodat passagiers hun smartphone kunnen koppelen. Muziekliefhebbers mogen ook een Bose-geluidssysteem met acht luidsprekers aanvinken op de accessoirelijst.

Onder de motorkap vinden we de één liter grote T-GDi motor. Deze driecilinder turbomotor wordt gevoed door een rechtstreekse brandstofinspuiting en kan rekenen op hybride ondersteuning van een 48 Volt systeem. Dat zal het verbruik een beetje drukken. Exacte verbruiks- of emissiewaarden zijn momenteel nog niet beschikbaar. De nieuweling staat nog in het eerste kwartaal van 2024 bij de dealer.