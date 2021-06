Hyundai heeft zijn meest compacte SUV eindelijk in de showrooms want door de opeenvolgende lockdowns liep de marktintroductie vertraging op.

De Bayon is het kleinste SUV-model binnen het aanbod van Hyundai en wordt onder de Kona gepositioneerd, hoewel hij vergelijkbare proporties heeft. Met de Bayon wil Hyundai niet enkel een compact model, maar vooral een betaalbaar autootje met bescheiden benzinemotoren lanceren. Full hybrids of elektrische versies staan niet op de planning.

De Bayon deelt zijn platform met de al even compacte i20 en loopt bovendien van dezelfde montageband in de Turkse productiesite. Qua vormtaal gebruikt hij de drieledige koplampen die we ook op andere recente Hyundai-producten zien. Het interieur wordt overigens integraal overgenomen van de Hyundai i20.

Meteen beschikbaar

De Koreaanse constructeur monteert standaard een atmosferische 1.2 benzinemotor met 84 pk en die kost 19.229 euro. Voor iets minder dan 1.000 euro extra krijg je een 1.0 turboversie met 100 pk én een zesversnellingsbak die omwille van de extra trekkracht soepeler én zuiniger rijdt. Hyundai voorziet verder nog een mild hybride (48 Volt) waardoor de CO 2 -emissie met 3 gram per km daalt tot 120 gram. De koper kan ook voor een gerobotiseerde transmissie met 7 versnellingen kiezen, meteen de zuinigste versie.

Aan het stuur gedraagt de Bayon zich als een bijzonder comfortabele rijgezel die voldoende binnenruimte biedt en met een koffer van 411 liter ook geschikt is als gezinswagen. De demping is zeer inschikkelijk en de besturing scherp genoeg voor zelfs een vleugje rijplezier.

Deze Bayon is meteen beschikbaar bij de Hyundai-verdelers en geniet - net als de andere modellen van het gamma - van een uitgebreide garantie van 5 jaar.

