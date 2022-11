Hype van kampeerwagen lijkt voorbij

In coronatijden deden de verkopers van kampeerwagens gouden zaken. Mensen mochten niet buiten, horeca en hotels bleven gesloten, maar in de mobiele bubbel mocht men zich verplaatsen. De verkoop van zwerfwagens boomde.

In 2021 kende de markt van kampeerwagens een groei van 31 % tegenover 2020. Op zes jaar tijd is het aantal nieuw ingeschreven kampeerauto’s met ruim 44 % gestegen. Omdat in 2020 de meeste showrooms dicht bleven werd 2021 een absoluut recordjaar met 7.063 nieuw ingeschreven voertuigen, een stijging van maar liefst 76 % in vergelijking met 2019. Sinds dit jaar lijkt de markt weer af te koelen met een voorlopig resultaat van 5.456 voertuigen.

Dit komt enerzijds door een tanende interesse want andere reismodi kunnen weer, maar ook hier spelen de wetmatigheden van de markt. Leveranciers van dit type voertuigen gaan eveneens gebukt onder leveringsproblemen die de ganse markt geselen. Bovendien speelt het economisch klimaat de verkoop parten. Toerisme voelt de crisis steeds harder en ook brandstofprijzen gooien roet in het eten, want een kampeerwagen is allesbehalve zuinig. Gezinnen die vroeger een (compacte) kampeerwagen ook gebruikten voor occasionele gewone verplaatsingen, worden nu met een torenhoge brandstofrekening geconfronteerd.

Koopjes op komst

Niet alleen de nieuwmarkt deed het uitstekend, maar in een tweede fase kwam er ook beweging op de tweedehandsmarkt, al maakten de groeicijfers daar minder bokkensprongen. Wat betreft gebruikte kampeerwagens zien we een meer gestage groei die al lang voor de pandemie is gestart.

Tweedehandskopers zijn duidelijk minder impulsgedreven want de groei startte hier al in 2017 en de curve steeg gematigder. Het ziet er overigens naar uit dat het aanbod tweedehands kampeerwagens de volgende jaren zal groeien omdat mensen hun reisgedrag opnieuw aanpassen en door consumenten voor wie kampeerreizen te duur worden. Wie op zoek is naar een koopje, moet nog even geduld hebben.