Volkswagen voegt twee elektrisch aangedreven versies toe aan het gamma van de nieuwste Golf 8. Het gaat plug-in hybride versies: de Golf eHybrid en de GTE.

VW biedt twee vermogensvarianten: er is de Golf eHybrid die meer gericht is op comfort en een systeemvermogen biedt van 204 pk. De Golf GTE daarentegen koestert sportievere aspiraties met een vermogen van 245 pk, een Golf GTI waardig. Beide hybride Golf versies delen dezelfde aandrijflijn (1.4 TSI - 150 pk) in combinatie met een automatische DSG6-versnellingsbak. De eerste kan zuiver elektrisch tot 80 km afleggen, terwijl de tweede slechts 62 km ver kom in emissievrije modus (volgens de NEDC-cyclus) met de batterij van 13 kWh. De totale actieradius (met benzine) bedraagt 870 km voor de eHybride en 745 in het geval van de GTE. De Golf eHybride zal naar verwachting erg populair worden als bedrijfswagen. Het merk heeft ook net de breakversie (Variant) van de Golf gelanceerd en die zal eveneens met de hybride motorisatie van 204 pk beschikbaar zijn. Uiterlijk herken je de elektrische Golf aan de verlichte rand van het radiatorrooster tussen de koplampen. (Belga)

