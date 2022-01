De Belgische automarkt bleek de voorbije twee jaar bedroevend met een dip van ongeveer 30%. Daarbij lijken de luxemerken en de sportwagenfabrikanten beter gewapend tegen de grillen van de conjunctuur.

Bentley stelde in Brussel de hybride versie van de Flying Spur voor. Onder de motorkap wordt de V8-motor vervangen door een 2.9 liter grote V6-turbomotor bijgestaan door een elektromotor. Het systeemvermogen van deze hybride unit bedraagt 544 pk en een forse 750 Nm aan trekkracht.

Ondanks de compactere motorisatie boet deze Bentley niets in qua prestaties. Hij biedt ook een zuiver elektrische rijmodus zodat hij - bijvoorbeeld in een stadsomgeving - 100% emissievrij kan rijden. Al naargelang de omstandigheden zou hij een zuiver elektrische autonomie van 40 km (volgens WLTP-meetmethode) realiseren. De totale range in combinatie met de benzinemotor bedraagt 700 km.

Unieke wagen

Tegen 2030 wil Bentley overigens volledig klimaatneutraal zijn en zullen er nog uitsluitend batterij-gevoede Bentley's worden verkocht. Vanaf 2026 zijn er enkel nog PHEV en EV-modellen beschikbaar. Dit kadert in de "Beyond 100 Strategy" die de Britse luxeconstructeur uit Crewe zichzelf heeft opgelegd.

In 2021 verkocht Bentley 31% meer voertuigen (in totaal 14.659 auto's) dan in 2020 en daarmee is dit het snelst groeiende luxemerk. In België steeg de verkoop vorig jaar met 9% en dat is vooral te danken aan de Flying Spur en de Bentayga (SUV-model).

De constructeur kijkt met vertrouwen naar 2022 omdat heel wat (zakelijke) klanten hebben gewacht op de hybride versie van de Flying Spur. De meeste Bentley's die vandaag worden verkocht zijn overigens uniek, want Bentley maakt er via de 'bespoke'-afdeling een erezaak van om zo ongeveer elke vraag van een klant in de te willigen

