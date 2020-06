Europa's grootste platform voor motorverhuur, Rent a Ride, blijft uitbreiden. Via Rent a Ride wil nu ook BMW Motorrad iedereen motorrijplezier verzekeren, zonder dat daarvoor een aankoop vereist is.

Op het platform met vrijwel nieuwe huurmotoren zijn de motoren individueel reserveerbaar. Het uitgebreid en internationaal aanbod kan ook direct via de BMW Motorrad Connected app worden gereserveerd. Eind dit jaar wordt deze dienst ook beschikbaar in België.

Met momenteel 89 deelnemende verhuurpartners in zeven landen is www.rentaride.com het grootste motorverhuurplatform van Europa. Tegen het einde van het jaar wil BMW Motorrad het platform uitbreiden met meer dan 100 verhuurpartners in 12 landen. Door de consequente uitbreiding van de verhuurpartners en de deelnemende landen is het ambitieuze doel voor 2021 om wereldwijd marktleider te worden in dit segment van de motorverhuur.

Op www.rentaride.com kunnen geïnteresseerden met een paar klikken een vrijwel nieuwe BMW-motor en, indien nodig bijhorende rijdersuitrusting, reserveren. Bijvoorbeeld om met vrienden een ritje te maken of om een motor mee te nemen voor een grondige testrit. De motoren worden grondig uitgelegd door de experts ter plaatse bij de BMW Motorrad partners en in een ontspannen sfeer overhandigd. Het Rent a Ride platform wordt voortdurend uitgebreid in de bestaande markten in Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk en Thailand. Later dit jaar zal Rent a Ride ook beschikbaar zijn in de VS en vier andere Europese markten: Nederland, België, Zwitserland en Tsjechië.(Belga)

Op het platform met vrijwel nieuwe huurmotoren zijn de motoren individueel reserveerbaar. Het uitgebreid en internationaal aanbod kan ook direct via de BMW Motorrad Connected app worden gereserveerd. Eind dit jaar wordt deze dienst ook beschikbaar in België.Met momenteel 89 deelnemende verhuurpartners in zeven landen is www.rentaride.com het grootste motorverhuurplatform van Europa. Tegen het einde van het jaar wil BMW Motorrad het platform uitbreiden met meer dan 100 verhuurpartners in 12 landen. Door de consequente uitbreiding van de verhuurpartners en de deelnemende landen is het ambitieuze doel voor 2021 om wereldwijd marktleider te worden in dit segment van de motorverhuur.Op www.rentaride.com kunnen geïnteresseerden met een paar klikken een vrijwel nieuwe BMW-motor en, indien nodig bijhorende rijdersuitrusting, reserveren. Bijvoorbeeld om met vrienden een ritje te maken of om een motor mee te nemen voor een grondige testrit. De motoren worden grondig uitgelegd door de experts ter plaatse bij de BMW Motorrad partners en in een ontspannen sfeer overhandigd. Het Rent a Ride platform wordt voortdurend uitgebreid in de bestaande markten in Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk en Thailand. Later dit jaar zal Rent a Ride ook beschikbaar zijn in de VS en vier andere Europese markten: Nederland, België, Zwitserland en Tsjechië.(Belga)