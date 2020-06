Na de gebeurtenissen van de voorbije dagen staat vast dat de dagen van Volkswagen-topman Herbert Diess geteld zijn. De vraag is niet langer of hij weggaat maar wanneer. Door hem de leiding van het merk VW te ontnemen, heeft de raad van commissarissen zijn vertrouwen in Diess opgezegd. Naar verluidt wordt achter gesloten deuren onderhandeld over de hoogte van diens vertrekpremie.

De machtsstrijd aan de top van Volkswagen is gestreden. De buitengewone vergadering van de raad van commissarissen van maandag 8 juni heeft beslist dat topman Herbert Diess vanaf 1 juli niet langer de leiding heeft van het merk VW. Dat is goed voor meer dan de helft van de omzet van de autogroep.

De nieuwe sterke man in Wolfsburg wordt Ralf Brandstätter die al zijn hele leven voor de autogroep werkt en sinds 2018 COO (Chief Operating Officer) van VW is. Maar Brandstätter is ook de man die door Diess verantwoordelijk wordt geacht voor de mankementen bij de Golf VIII en de vertraging van de marktintroductie van de elektrische ID.3, de Golf van de toekomst voor Volkswagen. Dat uitgerekend hij Diess opvolgt, moet hard aankomen bij de nog voorzitter van Volkswagen Group. Een groter affront is niet denkbaar.

In een ultieme poging zijn critici de mond te snoeren, had Diess eind vorige week gesuggereerd Porsche-baas Oliver Blume te laten verhuizen van Stuttgart naar Wolfsburg om daar het heft in handen te nemen. Dat de raad van commissarissen het voorstel van Diess afwees, betekent niet dat de rol van Blume is uitgespeeld.

Volgens de Duitse media wordt die in stelling gebracht om Diess op te volgen als voorzitter van Volkswagen Group. Dat kan al in de volgende uren of dagen gebeuren, afhankelijk van de reactie van Diess op de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Houdt die de eer aan zichzelf zoals hij dat in 2014 deed nadat hij was gepasseerd voor het voorzitterschap van de raad van bestuur van BMW of stuurt hij aan op een gedwongen ontslag? In dat laatste geval kan hij aanspraak maken op een gouden handdruk die in de miljoenen loopt.

Het laatste woord in deze hebben de families Porsche en Piëch die via hun holding Porsche SE 53 procent van de stemgerechtigde aandelen van Volkswagen Group in handen hebben. De deelstaat Nedersaksen bezit 20 procent van de aandelen en beschikt daardoor over een blokkeringsminderheid. Meerderheidsaandeelhouders én de politiek moeten dus een verbond sluiten.

Ook de machtige vakbond IG Metall is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen - het hoogste beslissingsorgaan binnen het concern - en zal ongetwijfeld zijn zeg willen doen.

Dat Diess - in de nasleep van dieselgate gevierd als de redder in nood van Volkswagen - in een uitzichtloze situatie is beland, is het rechtstreekse gevolg van opeenvolgende aanvaringen met vakbondsman Bernd Osterloh. Die gaat volgend jaar met pensioen en staat erom bekend dat hij carrières kan maken maar ook carrières kan breken.

In het geval van Diess is hij daar wonderwel in geslaagd, wat hem niet in dank wordt afgenomen door Wolfgang Porsche. Die trekt als ouderdomsdeken namens de aandeelhoudersfamilies geregeld scherp van leer tegen de bemoeienissen van de vakbond. Dat hij zich nu op de achtergrond houdt, kan erop wijzen dat de aandeelhouderfamilies het onderling nog niet eens zijn over wie Diess aan de top van de autogroep moet opvolgen. Naar verluidt maakt ook Skoda-topman Bernhard Maier nog altijd een kans op de best betaalde job in de Duitse autosector. De volgende uren of dagen zullen ons wellicht wijzer maken.

