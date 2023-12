Hoogterecord voor Porsche op e-fuel

Een Porsche 911 op klimaatneutrale e-fuel reed de Ojos del Salado-vulkaan in Chili op tot een hoogte van 6.734 meter.

Vorig jaar reed een Porsche 911 als stunt tot een hoogte van 6.000 meter. Maar Stuttgart achterhaalde toen dat het hoogterecord voor een auto 6.694 meter bedroeg. Dus besloot Porsche om dat record scherper te stellen met een origineel voertuig: een 911 met e-fuel in de tank.

Porsche zet namelijk niet alleen in op elektrificatie, maar gelooft ook dat er voor synthetische brandstoffen een toekomst is weggelegd om de levenscyclus van modellen met verbrandingsmotoren te rekken. De ontwikkeling van deze technologie is volop aan de gang in afwachting van de commercialisatie die de volgende jaren wordt ingezet.

Helse rit

Voor deze nieuwe stunt mocht huisrijder Romain Dumas weer plaats nemen achter het stuur en hij beklom in de 911 de flanken van de Ojos del Salado-vulkaan in Chili. Hij trotseerde daarbij hellingen van 30 graden en temperaturen tot -20 graden. Deze gewaagde rit eindigde op een hoogte van 6.734 meter. Wereldrecord verbeterd.

Voor deze helse bergrit werd een 911 gebruikt met een standaard 3,0-liter zescilinder boxermotor met een manuele zevenbak. Wel kreeg de aandrijflijn andere smeermiddelen bestand tegen de koude. Ook zorgden portaalassen voor een grotere bodemvrijheid en kreeg de bodemplaat een speciale laag van aramidevezels als bescherming tegen grote en scherpe stenen.