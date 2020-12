Honda heeft geen gebrek aan inspiratie voor 2021 en dat geldt ook voor het instapsegment. Daarom krijgt de Vision 110 een nieuwe look, een aangepaste Euro5 motor en een keyless startsysteem. De voornaamste troeven van de scooter blijven behouden: eenvoud en zuinigheid.

Sinds de lancering van de eerste generatie in 2012 is de Vision 110 een bijzonder zuinige stadsscooter met een rationele aanpak en vooral een betrouwbaarheid die men van een merk als Honda mag verwachten. De scooter is erg toegankelijk, want wie twee jaar een autorijbewijs (B) op zak heeft, mag er mee rijden.

Honda monteert een vernieuwde ééncilindermotor van 110 cc die 9 pk levert. Verder komt er een lichtgewicht frame zodat deze compacte scooter zich vlot door de spits laat sturen. Dankzij deze lichte en compacte bouwwijze kan je de Vision overal stallen en verbruikt hij minder dan 2 liter per 100 km. Desondanks beschikt de tweewieler over vernieuwende technologieën zoals het keyless starten dat werkt via een kastje met een drukknop die je in je zak kan stoppen. De Honda krijgt tevens stopstart technologie waarbij de motor bij het wachten voor een verkeerslicht wordt gedoofd. Qua veiligheid biedt de scooter een gecombineerd remsysteem waarbij de remhendel op het stuur voor- en achterrem activeert.

Kortom, dit is een ideale scooter voor wie op zoek is naar praktische en zuinige mobiliteitsoplossing voor een stedelijke omgeving. Bovendien is de scooter niet duur met een prijskaartje van 2.299 euro, wat vergelijkbaar is met de prijs van een (elektrische) fiets.(Belga)

