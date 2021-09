Hoewel Honda minder prominent aanwezig is op de Europese automarkt, lanceert de Japanse constructeur een vernieuwde HR-V. Het is weer een SUV-model dat onder de grotere CR-V wordt gepositioneerd.

De compacte SUV kreeg een optische opfrisbeurt en een aangepast onderstel waardoor het koestwerk aan stijfheid wint. Qua look herken je deze derde generatie HR-V aan de schuin aflopende daklijn. Onderhuids koos Honda voor een andere staallegering die ervoor zorgt dat de wagen stijver en stabieler aanvoelt en meteen minder weegt. Door ook de wielbasis te verlengen, reageert de compacte HR-V neutraler en is hij ook efficiënter bij langere snelwegritten. Onder de motorkap zien we (nog) geen volledig elektrische aandrijflijn, maar Honda kiest wel voor en hybride motorisatie als enige aandrijving, wat meteen ook het einde van de 1.5 benzinemotor en de turbo-afgeleide betekent. De e:HEV-aandrijflijn (hybrid electric vehicle) combineert een benzinemotor met twee elektromotoren. Ze zijn gebaseerd op die van de hybride Jazz, maar het vermogen werd opgetrokken tot 131 pk en 252 Nm. De overbrenging gebeurt via een elektronisch gestuurde CVT (continu variabele transmissie). Omdat de elektromotoren performanter zijn ten opzichte van die van de Jazz, werd ook de batterijcapaciteit met een kwart vergroot. Ondanks de interessante motorisatie haalt deze SUV een CO2-emissie van 122 g/km, wat fiscaal niet de meest interessante optie is. Omdat de gebruiker als vanouds benzine tankt, is de HR-V wel ruim en voor iedereen inzetbaar.