Ook Honda zet zijn elektrificatie verder en onthult opvallende studiemodellen die de elektrische toekomst van het Japanse merk belichamen.

Ook bij Honda zal het er in de toekomst volledig elektrisch aan toe gaan. In 2040 moet het gamma nog enkel uit volledig elektrische modellen bestaan en in de aanloop daar naartoe worden vanaf 2022 nog alleen voertuigen met een geëlektrificeerde aandrijflijn verkocht. Om die strategie te benadrukken toonde Honda enkele elektrische concept cars van de nieuwe e:N-familie die als basis dienen voor de toekomstige EV's van het Japanse automerk.

De Honda e:N Coupé concept. © GF

Centraal hierbij is het e:N-platform dat geschikt is voor elektrische voertuigen met zowel voor-, achter- als vierwielaandrijving. De drie getoonde studiemodellen geven een voorproefje van een coupé, een GT en een SUV met een bijzonder strak lijnenspel dat meteen het nieuwe design van Honda weerspiegelt. Dat de hoekige trekken doen denken aan de Tesla Cybertruck is wellicht toeval.

Honda gaf ook aan dat het zijn elektrificatie vooral zal inzetten op de Chinese markt die al veel verder is gevorderd en dus meer potentieel biedt. Hiervoor werden onder andere al twee nieuwe elektrische versies van de HRV voorgesteld.

De Honda e:N SUV Concept. © GF

