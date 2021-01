Op 18 februari onthult Honda de derde generatie van de HR-V die nog enkel een hybride aandrijving en de benaming HR-V e:HEV zal krijgen.

Ook het Japanse merk zet de elektrificatie verder en wil tegen 2022 zijn hele gamma elektrisch, met verschillende vormen van hybridisering en volledig elektrische aandrijvingen naargelang de modellen. Dat plan volgt ook de nieuwe HR-V e:HEV die volgende maand wordt onthuld en kort daarna op de markt komt. De compacte SUV is tot vandaag met een benzinemotor leverbaar maar zal voortaan nog alleen te koop zijn met een hybride aandrijflijn, die een benzinemotor met een elektromotor combineert.

Exacte specificaties en de bijbehorende prestaties of verbruikscijfers maakte Honda nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op de onthulling binnen enkele weken. Wellicht zal het aandrijfconcept een evolutie zijn van de techniek die nu al in het gamma wordt gebruikt. Gebaseerd op de 1,5 liter van de Jazz of op de 2,0 liter met Atkinson-cyclus gekoppeld aan twee elektromotoren zoals in de CR-V Hybrid, waarmee ook vierwielaandrijving mogelijk is.

Op het zeer vage teaserbeeld van de nieuwe HR-V is voorlopig enkel een glooiende koetswerklijn met een geïntegreerde dakspoiler te ontwaren.

